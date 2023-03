Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Haushaltsentwurf der US-Regierung sehe zwar eine nominale Erhöhung der Ausgaben für das Verteidigungsministerium auf einen Rekordbetrag vor, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aber sei der Auffassung, dass der Umfang dieses Etatpostens relativ unzureichend sei und unter den Erwartungen liege. Der Experte bevorzugt unter den Rüstungswerten weiterhin solche mit starker Ausrichtung auf Europa, und zwar besonders Rheinmetall, Thales und Babcock./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 18:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.