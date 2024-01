Berenberg belässt Renault auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Absage des Börsengangs der E-Mobilitätstochter Ampere erfolge angesichts der Marktlage nicht überraschend, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe Wettbewerbsdruck im Bereich strombetriebener Fahrzeuge spreche für diesen Schritt. Zudem seien die Rückmeldungen der Aktionäre in Hinblick auf einen Börsengang von Ampere negativ gewesen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.