Berenberg belässt Qiagen auf 'Buy' - Ziel 56,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach einer Konferenz zur medizinischen Diagnostik auf "Buy" mit einem Kursziel von 56,90 Euro belassen. Leicht anzuwendende Entwicklungsplattformen seien die Speerspitze der gegenwärtigen Entwicklung, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Qiagen zähle zu den Unternehmen der Branche, die auf automatisierte Lösungen setzen und sei sein "Top Pick" im Sektor. Die nächste Entwicklungsstufe dürften Massenspektrometer-Plattformen sein./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 15:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.