Berenberg belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 21,80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach einer bankinternen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Analyst Kai Klose zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie beeindruckt vom Auftritt des Managements der Immobiliengesellschaft. Der Vorstand sei zuversichtlich, das Wachstumtempo beibehalten zu können. Das solide Finanzprofil biete zudem Spielraum für Übernahmen. Die Kursschwäche der Aktie hält er für übertrieben./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.