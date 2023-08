Berenberg belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group im Rahmen einer Studie zum Wassersektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Verbindungstechnikhersteller richte sich immer mehr auf die Themen Wasserknappheit und Überschwemmungen aus, schrieb Analystin Yasmin Steilen in der am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Wassermanagement-Produkte ist Norma ihr "Top Pick"./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.