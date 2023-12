Berenberg belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group anlässlich der bankeigenen "European Conference" auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Finanzchefin Annette Stieve habe den Eindruck vermittelt, dass der Verbindungstechnik-Spezialist sein Wachstumsprogramm "Step Up" erfolgreich umsetzen werde, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 10:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.