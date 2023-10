Berenberg belässt Nordea auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordea Bank":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen belassen. Jüngste Aussagen vom Management der Bank hätten zuversichtlich gestimmt und eine stabile Entwicklung betont, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung spiegele die Qualität und die Nachhaltigkeit der Gewinne nicht angemessen wider./ajx/men Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.