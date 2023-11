Berenberg belässt New Work auf 'Hold' - Ziel 95 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für New Work auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Zur Vorlage der Neunmonatszahlen habe der Mutterkonzern des Karrierenetzwerks Xing die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei für ihn eine Überraschung. Wichtige abonnementbezogene Leistungskennzahlen schwächten sich derzeit ab, ergänzte er./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.