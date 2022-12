Berenberg belässt New Work auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "New Work":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat New Work nach dem jährlichen Eigenkapitalforum für kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen in Frankfurt auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Investor-Relations-Manager Patrick Möller habe den Fokus der Xing-Mutter auf die elektronische Rekrutierung von Arbeitskräften und die neue Plattform "onlyfy one" erwähnt, mit dem das Karriere-Netzwerk diesbezügliche Produkte harmonisieren und so den Verkauf zusätzlicher Produkte erleichtern wolle, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste Informationen darüber, wie gut das klappe, dürfte New Work mit der Vorlage der Jahreszahlen geben./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.