Berenberg belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Im Gabelstapler-Geschäft dürfte das Unternehmen im zweiten Halbjahr von einer verbesserten Preisgestaltung profitieren, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die implizierte Jahresprognose für den Bereich erscheine daher konservativ. In der Lagertechnik arbeite Kion weiterhin Altprojekte ab, der Großteil dürfte hiervon bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Kunde seien wegen des makroökonomischen Klimas jedoch weiterhin zögerlich./tav/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.