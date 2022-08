Berenberg belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller sollte im zweiten Quartal eine robuste Geschäftsentwicklung genommen haben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die aktuelle Bewertung preise zudem für die kommenden Jahre kein Wachstum ein, obwohl Jungheinrich gut positioniert sei, um von strukturellen Wachstumstrends zu profitieren./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.