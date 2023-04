Berenberg belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik nach endgültigen Geschäftszahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Umsätze im Segment Halbleiter und Elektronik dürften auch in diesem Jahr der Wachstumstreiber bleiben, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern investiere weiter in neue Produktionskapazitäten für die Abnehmer, 2023 dürften die Kapitalausgaben einen Höhepunkt erreichen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.