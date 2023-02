Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Rund 55 Prozent der befragten Weiterverkäufer, 39 Prozent der Chiphersteller, 35 Prozent der Zulieferer und 25 Prozent der Anlagenbauer gingen nicht davon aus, dass sich die Knappheit im Halbleitersektor 2023 verringern wird, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter Berufung auf eine Umfrage unter 121 Branchenrepräsentanten. Viele Befragte stellten einen Rückgang der Kundenbestellungen fest. Die Preise stiegen weiterhin, allerdings selektiver als im Jahr 2022./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.