Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Baumarktholding habe wie erwartet gut abgeschnitten und wolle sich schon im laufenden Jahr bei der Profitabilität wieder dem Vor-Corona-Niveau annähern, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies decke sich mit seinen Schätzungen. Hornbach sei besser als die Konkurrenz gegen das derzeit schwierige Umfeld gewappnet./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.