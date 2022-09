Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Holding":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hornbach Holding nach der Präsentation des Vorstands auf einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Finanzchefin Dohm habe sich weiterhin positiv auf die internationale Expansion binnen der nächsten fünf Jahre geäußert, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kunden kauften aktuell zunehmend Produkte, um Energiekosten zu senken, was für den Baumarktkonzern Rückenwind bedeute./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.