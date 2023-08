Berenberg belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Aufmerksamkeit sei auf die zweite Jahreshälfte gerichtet, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kernfrage am Markt sei, ob der Essenslieferdienst nach der Pandemie zurück zum Wachstum finde und mit sinkenden Marketingkosten seine Rentabilität verbessern könne. Dies dürfte sich im Jahresverlauf herauskristallisieren. Im Fall eines nachhaltigen, profitablen Wachstums sei die Aktie günstig bewertet./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.