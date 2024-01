Berenberg belässt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel 225 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Nach der großen Korrektur im Jahr 2023 hätten die Rückversicherungsmakler nun ordentliche Preiserneuerungen mit einer besseren Angebots-Nachfrage-Dynamik gemeldet, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er sieht die Rückversicherer aus einer Position der Stärke heraus ins neue Jahr gehen und damit seine positive Einschätzung des Sektors bestätigt./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.