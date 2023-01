Berenberg belässt Hannover Rück auf 'Hold' - Ziel 194 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Erste Berichte von Versicherungsmaklern signalisierten, dass der mit Spannung erwartete "harte" Rückversicherungsmarkt im Jahr 2023 bereits Gestalt annimmt, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Denn die Sektorunternehmen seien bestrebt, die Preise für ihr Kapital deutlich zu erhöhen. Seine bevorzugten Branchennamen seien die bilanzstarken Unternehmen Munich Re und Beazley./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.