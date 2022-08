Berenberg belässt Grenke auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei dem Gewinnwachstum habe der Leasingspezialist die Erwartung der Bank erfüllt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank des sehr guten Zahlungsverhaltens der Kunden seien die Kreditausfälle reduziert worden. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, das obere Ende der für dieses Jahr angepeilten Spanne für den Nachsteuergewinn zu erreichen./la/men Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 14:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.