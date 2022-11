Berenberg belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 1580 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1580 Pence belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei solide gewesen, zumal auch der Ausblick erhöhte worden sei, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei günstig und liege etwa 20 Prozent unter der vergleichbarer Konzerne./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.