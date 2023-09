Berenberg belässt GFT Technologies auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Nachdem das schwache Brasilien-Geschäft im ersten Halbjahr das Hauptproblem gewesen sei, stabilisiere sich der Markt nun, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresprognose des IT-Dienstleisters setze allerdings eine Erholung im zweiten Halbjahr voraus. In den kommenden beiden Jahren sollte dann die geringe Fluktuation in der Belegschaft die Erholung der Margen stützen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.