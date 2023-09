Berenberg belässt GFT Technologies auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Gerhard Orgonas setzte die Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Strategie-Studie auf die Liste der "Top Picks" unter den mittelgroßen europäischen Börsenunternehmen, die 15 Werte umfasst. Da das Geschäft in Brasilien an Fahrt gewinne, ist er zuversichtlich, dass die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters aus eigener Kraft intakt bleibt./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.