Berenberg belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 44,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fresenius nach Treffen mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das Thema GLP-1 beherrsche zurzeit die Diskussionen, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Medizintechnikbranche. Gemeint ist damit die neue Klasse von Antidiabetika, die auch für Menschen mit Gewichtsproblemen geeignet und zum Multimilliardenmarkt geworden sind. Investoren seien jüngst besorgt gewesen, dass die mittelfristigen Auswirkungen auf den Dialyse-Patientenpool durch die GLP-1-Arzneien negativ sein könnten für Fresenius und FMC. Die Bedenken seien aber in einigen Bereichen übertrieben./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.