Berenberg belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 44,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung würdige die Fortschritte des Medizinkonzerns kaum, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den Umbau der Unternehmensstruktur sowie auf die Pläne für eine Trendwende des organischen Gewinnwachstums durch die Veräußerung weiterer Sparten außer der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) sowie Kosteneinsparungen. Die Ziele des Unternehmens erschienen realistisch./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.