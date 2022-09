Berenberg belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "flatexDEGIRO":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro nach einer Roadshow auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Online-Broker könne nun ebenso wie die Konkurrenz dank der historisch deutlichen Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank mit den Zinsen für die Kontobestände seiner Kunden risikofrei Geld verdienen, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Anfang September vollzogene Verdoppelung der Transaktionsgebühren vom Markt scheinbar weitgehend übersehen worden./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.