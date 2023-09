Berenberg belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Auftritt des Finanzchefs auf einer hausinternen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Laut dem Manager ist der Online-Broker auf dem besten Weg zu seiner Jahresprognose, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im gedämpften Privatkundengeschäft deute sich inzwischen eine Stabilisierung an. Gleichzeitig profitiere das Unternehmen vom erhöhten Zinsniveau. Zudem habe Flatexdegiro erhebliche Fortschritte bei der Beseitigung von Mängeln gemacht, die die Finanzaufsicht Bafin 2022 angemahnt hatte. Dadurch könnten erhebliche Beträge für etwaige Aktionärsrenditen oder Übernahmen freigesetzt werden./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.