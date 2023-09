Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Finanztrends Video zu Dürr



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach dem Auftritt des Konzernchefs auf einer hausinternen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Präsentation habe sich um das strukturelle Wachstum des Maschinen- und Anlagenbauers in den Endmärkten Holzbearbeitung, Elektro-Autos und Automation gedreht, schrieb Analystin Marta Bruska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Marktführerschaft des Konzerns in vielen dieser Bereiche habe sich der Unternehmenslenker mit Blick auf die langfristigen Ziele und für die mittel- bis langfristigen Ergebnisprognosen (Ebit) zuversichtlich gezeigt./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.