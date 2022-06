Berenberg belässt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse nach dem Investorentag auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Börsenbetreiber rechne mit mehr zyklisch bedingtem Rückenwind, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Generell hätten die Aussagen auf der Veranstaltung aber wenig überrascht. Zudem habe das Strategie-Update keineswegs seine Sorgen bezüglich der operativen Verschuldung mindern können, schrieb er und verwies darauf, dass prozentual betrachtet die Kosten im Gleichschritt mit dem Umsatz gewachsen seien./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.