Berenberg belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Finanzmarktbetreiber habe deutlich von höheren Zinsen und verstärkten Marktschwankungen profitiert, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auch auf die erneut angehobene Umsatzprognose und schränkte zugleich ergebnisseitig ein, dass der Konsens bereits über der unteren Grenze der ebenfalls hochgesetzten Ebitda-Prognose für 2022 liege./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 05:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.