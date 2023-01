Berenberg belässt Deutsche Bank auf 'Hold' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen diverser US-Investmentbanken auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Entwicklung der US-Banken im vierten Quartal sei vergleichbar mit dem, was das ganze vergangene Jahr charakterisiere, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Handelsgeschäft habe sich die Volatilität der Märkte positiv bemerkbar gemacht, insgesamt seien die Erträge aber erwartungsgemäß gesunken. Die Stärke im Bereich Anleihen, Devisen und Rohstoffe (FICC) lasse positive Rückschlüsse für die Europäer zu. Anders als bei Barclays seien diese bei der Deutschen Bank nicht eingepreist./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.