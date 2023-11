Berenberg belässt Dermapharm auf 'Buy' - Ziel 58 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Auf bereinigter Basis sei das Wachstum aus eigener Kraft solide, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass der Arzneimittelhersteller nun anpeile, für das laufende Jahr die oberen Bereiche der Bandbreiten für den Erlös und den Verdienst im Tagesgeschäft zu erreichen, sei immer noch zu konservativ./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.