Berenberg belässt Covestro auf 'Hold' - Ziel 44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Es gebe zwei Typen von Gewinnwarnungen: Solche, die alle auf dem falschen Fuß erwischen oder solche, die etwas Langwieriges bereinigen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzteres habe es von dem Kunststoffkonzern gegeben. Eine Phase sinkender kurzfristiger Erwartungen werde damit wohl abgeschlossen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.