Berenberg belässt Continental AG auf 'Hold' - Ziel 68 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental nach einer Präsentation der Finanzchefin auf einer hausinternen Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Vorständin Katja Dürrfeld habe die Margenprognose für das Automobilgeschäft trotz der geringen Produktionsrate im ersten Halbjahr bestätigt, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil blieben die Preisverhandlungen insbesondere mit den europäischen Erstausrüstern jedoch herausfordernd./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.