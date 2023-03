Berenberg belässt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 43 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle nach einem Ausblick auf das laufende Jahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Nachfrage nach IT in Europa sollte robust bleiben und der IT-Dienstleister dank seiner Marktstellung davon profitieren, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margenrisiken überschatteten allerdings die Wachstumsaussichten. Dazu dämpften das anhaltend schwache Ummünzen von Barmittelzuflüssen in Gewinne und eine hohe Bewertung seine Begeisterung für die Aktie. Er warte daher auf eine bessere Einstiegsgelegenheit./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.