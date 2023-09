Berenberg belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Niedrige Glyphosatpreise sorgten für Gegenwind und in der Pharmasparte verfüge der Konzern derzeit nicht über die notwendigen Mittel, um Umsatz hinzuzukaufen, fasste Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Aussagen zusammen. Der neue Konzernchef überprüfe derweil alle Optionen für das Portfolio und werde über die Ergebnisse auf einem Kapitalmarkttag Anfang 2024 berichten./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.