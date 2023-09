Berenberg belässt BP auf 'Hold' - Ziel 490 Pence

Finanztrends Video zu BP



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Es sei zunächst unklar, ob das kommende Führungsteam zu den Plänen des Ölkonzerns stehe, oder Änderungen vornehme, schrieb Analyst Henry Tarr am Mittwoch nach dem sofortigen Rücktritt des Konzernlenkers Bernard Looney. Dies könnte die Aktien zunächst belasten./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.