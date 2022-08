Berenberg belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Finanztrends Video zu BMW Vz



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BMW nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, aber den Ausblick bestätigt, wobei das Ziel für den Barmittelzufluss gesenkt worden sei, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion der Aktie zeige zudem, dass den Anlegern die kurzfristige Erwirtschaftung von Barmitteln wichtiger werde als höhere Investitionen in die Produktion der stark gefragten Elektrofahrzeuge./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.