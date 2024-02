Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 309 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Bei den Veröffentlichungen der 2023er-Jahreszahlen der Versicherer werde der Fokus auf den Dividenden und Aktienrückkäufen liegen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allianz und Axa stächen hier hervor. Die Allianz dürfte mit von ihm erwarteten 12,80 Euro Dividende je Aktie die Markterwartung übertreffen. Axa sollte die Erwartungen indes mit Blick auf Aktienrückkäufe schlagen. Zurich Insurance und Generali dürften mit ihren Ausschüttungsankündigungen die Erwartungen erfüllen./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.