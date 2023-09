Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 309 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung nach der Rückversicherungsrunde in Monte-Carlo für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Erstversicherer wie Allianz, Talanx, Axa, Generali und Zurich stärkten ihre Kapitalausstattungen (Solvabilität) weiter, da Rückversicherer im aktuell engen Markt bestimmte Schadenabsicherungsprodukte weniger anböten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sollten die Erstversicherer ihre Kapitalpuffer ausreichend stärken, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Gewinne bestmöglich abfedern zu können, sollten die Aktienkurse zulegen. Zuletzt hätten die Unternehmen ihre Puffer schon deutlich weiter gesteigert./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.