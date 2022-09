Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 267 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Gespräche mit Investoren in den USA und anderswo deuteten darauf hin, dass die Aktie des Versicherers solange als Wertfalle gesehen werde, bis der Konzern seine Herausforderungen im Griff habe, was erst zur Hauptversammlung im Mai 2023 der Fall sein könnte, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihm zufolge sind die Risiken aber bereits voll in die Aktie eingepreist./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.