Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 264 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Ein Treffen mit dem Management des Versicherers deute darauf hin, dass die Erwartungen an den operativen Gewinn im laufenden Jahr problemlos erreicht werden dürften, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für alle vier zentralen Geschäftsfelder gestalte sich günstig. Zudem sei die Dividendenrendite hoch./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.