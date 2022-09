Berenberg belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach einer Präsentation des Managements auf einer bankinternen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Charlotte Friedrichs äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie positiv mit Blick auf die verschiedenen Wachstumstreiber des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie. Die Prognose des Vorstands für das Gesamtjahr hält sie für konservativ./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.