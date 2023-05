Berenberg belässt Airbus auf 'Sell' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Finanztrends Video zu Airbus SE



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für April auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe gegenüber dem Vormonat sieben Maschinen weniger an die Kunden übergeben, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Je länger die Probleme in der Lieferkette andauerten, desto mehr steigen seiner Auffassung nach die Abwärtsrisiken für die Prognose für den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr, und desto schwieriger werde es, die vom Markt erwarteten 849 Auslieferungen für 2024 zu erreichen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.