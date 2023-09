Barclays startet Siemens mit 'Underweight' - Ziel 122 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens mit "Underweight" und einem Kursziel von 122 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Investment-Einschätzung für die Aktien des Industriekonzerns könnte die Luft ausgehen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Spitzenumfeld für Aufträge und Margen normalisiere sich, der freie Barmittelzufluss sei wahrscheinlich nicht so gut wie vom Markt wahrgenommen und neue mutige strukturelle Maßnahmen schienen komplex oder unwahrscheinlich. Siemens sei ein Opfer seines eigenen Erfolges, resümierte der Experte. Zudem seien die Papiere von Siemens für so ein großes, komplexes und reifes Unternehmen teuer./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2023 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.