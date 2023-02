Barclays startet Ryanair mit 'Overweight' - Ziel 23 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere von Ryanair im Zuge eines Analystenwechsels beim Kursziel von 23 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Nachfrage nach Flugreisen sei trotz des turbulenten wirtschaftlichen Umfelds, der hohen Inflation und der unsicheren Energieversorgung derzeit sehr stark und der Flugverkehr nähere sich wieder dem Niveau vor der Corona-Pandemie, schrieb der neu zuständige Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Entscheidend sei nun, wie profitabel die europäischen Fluggesellschaften sein können. Er geht davon aus, dass die Netzwerk-Airlines von der verzögerten Erholung des Geschäftsreiseverkehrs, der Wiedereröffnung Chinas und dem Engagement bei Verbrauchern außerhalb Europas stärker profitieren werden als die Billigflieger. Ryanair wachse aber in seinen bereits etablierten Märkten./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 14:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.