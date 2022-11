Barclays startet Porsche AG mit 'Equal Weight' - Ziel 106 Euro

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 106 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Die Luxusmarken-Ikone mit ihren Größenvorteilen sei erfolgreich an die Börse gestartet, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung siedele die Porsche AG etwa in der Mitte zwischen Mercedes-Benz/BMW und Ferrari an, was angemessen erscheine. Cosman verwies auf die komplexe Unternehmensstruktur durch die Doppelrolle von Oliver Blume als Chef sowohl der Porsche AG als auch von deren Mutterkonzern Volkswagen, die Holdingstruktur nach dem Börsengang und den nur geringen Streubesitz./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2022 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.