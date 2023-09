Barclays startet Knorr-Bremse mit 'Underweight' - Ziel 45 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Papiere von Knorr-Bremse bei einem Kursziel von 45 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Die Geschäfte des Bremsenspezialisten seien weiter gesund, die Aussichten aber nicht so glänzend wie von vielen Investoren bislang wahrgenommen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenwind drohe im lukrativen Schienenfahrzeugbereich, in dem zudem der schon dominante Marktanteil die Wachstumsmöglichkeiten begrenze. Besser sehe es im Lkw-Geschäft aus, das aber zyklischer und wettbewerbsintensiver sei und mehr Kapital binde. Zudem sei die Aktie teuer./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.