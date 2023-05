Barclays startet BBVA mit 'Equal Weight' - Ziel 8,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BBVA mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 8,80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Cecilia Romero Reyes begann in einer am Freitag vorliegenden Studie die Beobachtung spanischer Banken, mit Fokus auf Gewinndynamik und Kapitalrückflüsse. Die Caixabank sei in dieser Hinsicht besser positioniert als Banco Sabadell und BBVA. BBVA beschleunige zwar den Kapitalaufbau, verzichtet aber bisher auf erhöhte Ausschüttungen. Daher berücksichtige sie dies hier noch nicht als unterstützenden Faktor./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 15:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.