Barclays startet Aixtron mit 'Overweight' - Ziel 42 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aixtron mit "Overweight" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Simon Coles hob die Ausrichtung des Chipindustrieausrüsters auf langfristige Trends wie Elektromobilität und Erneuerbare-Energien-Infrastruktur positiv hervor. Hinzu komme Potenzial im Geschäft mit Anlagen für die Mikro-LED-Produktion, schrieb er in einer Studie, die am Donnerstag, 31. August, vorlag. Allerdings erschienen die Markterwartungen an das Unternehmenswachstum im Jahr 2024 etwas zu optimistisch./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2023 / 15:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.