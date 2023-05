Barclays senkt Ziel für Zurich auf 485 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich vor Zahlen zum ersten Quartal von 500 auf 485 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari begründete das niedrigere Kursziel für die Papiere des Versicherers mit der Abwertung des US-Dollars gegen den Schweizer Franken im ersten Quartal. Mit Blick auf den Quartalsbericht werde sich das Interesse am Markt voraussichtlich auf die Preise und die Bilanzierung nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS17 richten, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 16:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.